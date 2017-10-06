Южно-Сахалинск, 6 октября, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Перераспределение нефтегазовых доходов не должно ухудшить социального положения жителей Сахалина и Курильских островов. Такое заявление сделал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«При принятии любых решений ни в коем случае нельзя допустить ухудшения социального положения сахалинцев и курильчан», — подчеркнул полпред.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития РФ и правительству Сахалинской области детально проанализировать сложившуюся ситуацию, а также потребовал от Минфина РФ и губернатора островного региона проработать вопросы сбалансированности казны.

Глава Сахалина в свою очередь констатировал, что подготовленные правительством РФ законодательные поправки не могут не сказаться на социально-экономическом развитии региона.

«Будем в Москве в ближайшие дни на всех уровнях обсуждать сложившуюся ситуацию. Какие-то решения относительно будущего регионального бюджета будут приниматься только после исчерпывающих консультаций», — заключил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовленные правительством РФ поправки подразумевают, что схема распределения нефтегазовых доходов станет прямо противоположной: 75% сумм будет поступать не в казну Сахалинской области, а в федеральную казну. Соответственно в бюджет Сахалинской области будет поступать лишь 25% доходов.

«На самом деле, мы видим, коллеги, что деньги от СРП во многом находятся на счетах Сахалина и не используются. 40 млрд рублей на счетах скопилось таких остатков. И считаем, что те деньги, которые мы централизуем, они не пойдут на сбалансированность общего бюджета РФ, они пойдут на развитие регионов Дальнего Востока, в том числе и на Сахалин», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.