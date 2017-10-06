Вашингтон, 6 октября, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Хакеры могли взломать телефон главы аппарата Белого дома США Джона Келли, сообщает издание Politico.

Хакерство

Согласно информации журналистов, взлом личного телефона Келли мог произойти еще в декабре 2016 года.

По словам ряда должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа, имена которых не раскрываются, информация о взломе личного телефона Келли «вызвала большую обеспокоенность» в Белом доме.

Тем не менее чиновники отметили, что Келли не относится к тем людям, которые будут использовать личный телефон или личную электронную почту для важных переговоров или хранения государственных тайн.

Пока остается неизвестным, хакеры из какой части света атаковали главу аппарата Белого дома.

Напомним, 4 октября представители НАТО заявили о «кибератаках Кремля» против военного контингента блока в Восточной Европе — издание The Wall Street Journal сообщило, что около 4000 смартфонов военнослужащих НАТО в Польше и странах Прибалтики могли быть взломаны «русскими хакерами».

День спустя, 5 октября, то же издание сообщило о краже «русскими хакерами» секретных данных Агенства национальной безопасности США.

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