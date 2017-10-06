Москва, 6 октября, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Часть маршрутов российской компании «ВИМ-Авиа» будет передана другим авиаперевозчикам, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Самолёт

По итогам вечернего заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа», состоявшегося 5 октября, было принято следующее решение:

«В связи с низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях принимаются точечные решения по закрытию данных маршрутов и их передаче другим перевозчикам».

Уточняется, что к настоящему моменту «ВИМ-Авиа» перевезла около 600 пассажиров. На 6 октября запланировано шесть рейсов.

В транспортном ведомстве сообщили, что чартерная программа «ВИМ-Авиа» завершится в ближайшем будущем.

Напомним, в конце сентября стало известно об отмене чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», оказавшейся в больших долгах перед аэропортами. В отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

После того как чартерные рейсы «ВИМ-Авиа» были отменены, десятки тысяч пассажиров с билетами на самолеты авиакомпании не смогли вылететь в места назначения: множество российских туристов вернулись домой с опозданием. Регулярные рейсы авиакомпании перевели из аэропорта «Домодедово» во «Внуково».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября российский министр транспорта Максим Соколов заявил, что ситуация с возвращением пассажиров «ВИМ-Авиа» вошла в штатный режим.