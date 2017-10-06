Вашингтон, 6 октября, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Высылка 15 кубинских дипломатов из Вашингтона в ответ на «акустические атаки» против сотрудников посольства Соединенных штатов в Гаване может привести к коллапсу двусторонних торговых и экономических связей — из США будут изгнаны все официальные представители Кубы, отвечающие за данное направление, сообщает Reuters.

Difference engine Кубинское посольство в Вашингтоне

«В связи с этим решением (о высылке дипломатов из США — прим. ИА REGNUM ) будут серьезно затронуты мероприятия, разработанные Управлением экономики и торговли посольства Кубы в США», — пояснил официальный представитель посольства журналистам.

По мнению многих представителей бизнеса, в результате дипломатического скандала прежде всего могут оказаться под угрозой контракты американских компаний на Кубе.

После «потепления» в отношениях между США и Кубой, на Острове Свободы совершают коммерческие рейсы American Airlines и United Airlines. На Кубе работают американские туристические гиганты Royal Caribbean и Carnival и другие крупные компании.

Напомним, 3 октября Госдеп США сообщил о высылке из страны 15 кубинских дипломатов.

Поводом для высылки стал скандал с «акустическими атаками» против сотрудников посольства США в Гаване — по информации американской стороны, от таинственных «акустических атак» пострадали 16 сотрудников консульства.