Москва, 6 октября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины своими действиями продемонстрировали, что Минские договорённости выполнять они не намерены. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, комментируя драку при обсуждении законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

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«Фактически Верховная рада своими действиями продемонстрировала всему миру, что она никогда не ставила своей целью выполнять Минские договорённости. Речь не идёт о поиске мира, речь идёт о том, что часть депутатов не хочет мира с Донбассом, она хочет победить Донбасс», — уверен экс-депутат Верховной рады.

«Маски сброшены, мы видим, что они не намерены выполнять Минские договорённости, но при этом они требуют от Европы сохранить санкции против России. Это вообще удивительная вещь», — добавил Килинкаров.

Как сообщало ИА REGNUM, при обсуждении законопроекта о реинтеграции Донбасса в Верховной раде Украины возникла драка. Спикер рады Андрей Парубий народных избранников успокоить не смог, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов обвинил участников потасовки в попытке заблокировать решение Верховной рады о признании России агрессором, однако мысль закончить он не смог, поскольку депутат Надежда Савченко вырвала у него микрофон.