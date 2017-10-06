Вашингтон, 6 октября, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Ликвидация последствий ураганов в США привела к тому, что отправка дополнительного военного контингента США в Афганистан была отложена, передает Reuters.

Иван Айвазовский. После бури. 1854

О том, что американский военный контингент в Афганистане будет увеличен с 11 тыс. человек до 14,5 тыс., глава Пентагон Джеймс Мэттис сообщил еще 18 сентября, однако стихия нарушила планы военного командования.

Согласно сообщению Пентагона, планы по отправке 3,5 тыс. военных в Афганистан остаются в силе, однако пока военные необходимы на территории США, в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

«Военные будут направлены в Афганистан, но они были задержаны из-за продолжающихся действий после ураганов», — пояснил представитель Пентагона Кеннет Маккензи.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на штат Техас в конце августа. Его жертвами стали 82 человека. В начале сентября на острова Карибского моря и во Флориду пришел ураган «Ирма», который унес жизни 124 человек.

А 19 сентября ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария». По словам губернатора острова Рикардо Росселло, ураган унес жизни 34 человек и причинил ущерб инфраструктуре Пуэрто-Рико в размере $90 млрд.

Соединенные штаты послали в Пуэрто-Рико, являющиеся ассоциированной с ними территорией, военный флот и несколько тысяч военных. 3 октября остров посетил президент США Дональд Трамп.