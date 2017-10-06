Москва, 6 октября, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Пять иностранных кораблей вели разведку у российских границ, сообщается в недельном отчете Минобороны РФ.

U.S. Navy Американский военный корабль

Согласно данным военного ведомства, у воздушных границ России замечено 17 летательных аппаратов. ВКС РФ совершили один вылет на перехват. Подавляющее большинство вылетов выполнено по западному направлению, на север (арктическое направление) — два.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Сирии за неделю ВКС РФ провели более 500 боевых вылетов, при это уничтожены свыше 1 380 объектов международного терроризма.

На разведку были отправлены более 190 беспилотников. Расчетами БПЛА обнаружено 129 объектов боевиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре российская военная авиация провела у границ России 45 разведывательных полетов, причем на перехват дежурными силами ПВО выполнено 14 вылетов.

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