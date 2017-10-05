Куньмин, Китай, 6 октября, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Яркий огненный шар наблюдали жители провинции Юньнань, расположенной на юге страны вечером 4 октября, сообщает 5 октября агентство «Синьхуа».

Огненный шар

«Огненным шаром оказался крошечный космический объект, сравнимый по размерам с метеором», — заявил исследователь из Юньнаньской обсерватории при Академии наук КНР Ван Сяобинь, добавив, что в произошедшем нет ничего необычного.

Инцидент произошёл около 20 часов вечера 4 октября. Пролетавший в воздухе огненный шар удивил многих жителей Дечен-Тибетского автономного округа провинции Юньнань, которые наблюдали за полной Луной в Праздник середины осени.

Заснятое очевидцами короткое видео стремительно разошлось по всему китайскому интернету.

«Сперва мы услышали сильный хлопок, а замет увидели свет. Мы подумали, что началось землетрясение, однако, мы не почувствовали толчков», — заявил деревенский житель Дуцзи.

По словам Вана, подобного рода яркие огненные шары часто бывают, когда небесное тело сгорает и взрывается в атмосфере.