Нью-Йорк, США, 6 октября, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Согласно докладу ООН «Дети в вооруженных конфликтах», в 2016 году в горячих точках планеты были убиты и ранены 8000 детей, передает Associated Press.

Дети и война

В ежегодном докладе, который был озвучен Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем Совету безопасности, перечислены страны, в которых число жертв среди детей из-за военных действий в 2016 году стало самым массовым.

На первом месте по жертвам среди несовершеннолетних находится Афганистан — в 2016 году здесь были подтверждены 3512 случаев убийств и ранений детей.

Кроме того, на вершине «черного списка» — Южный Судан, где было отмечено 1022 случая, а также Сирия и Сомали, где кроме значительного числа жертв отмечается увеличение числа детей, принимающих непосредственное участие в военных действиях.

Одним из «лидеров» по убийствам детей является Саудовская Аравия и возглавляемая ею военная коалиция в Йемене. Жертвами саудитов в 2016 году стали 683 ребенка. Коалиция атаковала десятки йеменских школ и больниц.

Доклад ООН «Дети и вооруженные конфликты» обновляется ежегодно. В 2016 году «правительственная коалиция» Саудовской Аравии также была названа «стороной, совершающей акты убийства детей и нанесения им увечий», и «стороной, совершающей нападения на школы и больницы».