Москва, 6 октября, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Соглашение на сумму $2,1 млрд заключила Саудовская Аравия с Российским фондом прямых инвестиций, сообщил журналистам Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Комментируя визит в Москву делегации из Саудовской Аравии во главе с королем Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом, глава фонда отметил, что Эр-Рияд и Москва достигли экономических соглашений на миллиарды долларов. Относительно структуры, которой он руководит, Дмитриев уточнил:

«Только мы как Российский фонд прямых инвестиций объявили сегодня о соглашениях на $2,1 млрд».

Глава РФПИ пояснил, что речь идет не только об энергосекторе, но и сельском хозяйстве, логистике и других сферах.

Напомним, с 4 по 7 октября в России с официальным визитом находится король Саудовской Аравии. В Москве состоялась встреча Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда с президентом России Владимиром Путиным.

Одним из соглашений, заключенных в ходе визита между Москвой и Эр-Риядом, является договоренность на поставки в ближневосточную страну российской системы противоракетной обороны С-400 «Триумф».

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