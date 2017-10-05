Лондон, 6 октября, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить со своего поста — она «так же решительна, как и раньше», передает Reuters.

Policy Exchange Тереза Мэй

Первый государственный секретарь Великобритании Дэмиан Грин сообщил, что Мэй «считает своим долгом» оставаться на посту премьер-министра.

«Я знаю, что она так же решительна, как и раньше, чтобы справляться со всеми задачами, — заявил Грин в интервью журналистам. — Она считает своим долгом остаться, она будет продолжать свою работу и она добьется успеха в этом правительстве».

Напомним, ранее появились сообщения о том, что группа из 30 британских депутатов, причем из родной для Терезы Мэй Консервативной партии, намерена инициировать отставку действующего премьер-министра.

Поводом для недовольства депутатов стало провальное выступление Мэй на партийном съезде 4 октября, в ходе которого Мэй несколько раз прерывала свою речь и вызвала недовольство аудитории.

Кроме прочего, в ходе выступления комик Саймон Бродкин неожиданно вручил премьер-министру бумагу, похожую на форму для увольнения.