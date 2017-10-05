Манила, 6 октября, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Китай выделил Филиппинам оружия на сумму более 30 млн юаней ($4,5 млн) для борьбы с терроризмом, сообщает 5 октября газета «Жэньминь жибао».

U.S. Department of Defense Филиппинские солдаты

Поставка включает в себя 3 тыс. единиц винтовок, три миллиона патронов, сопутствующее снаряжение и 90 снайперских прицелов. Всё это было вручено министру обороны Филиппин на торжественной церемонии, которая прошла утром 5 октября в Маниле.

Данная партия оружия является частью военной помощи Китая общей суммой 110 млн юаней (около $16,54 млн), выделенной Поднебесной для борьбы с терроризмом.

«Китай продолжит поставки оставшегося оружия в начале 2018 года», — заявил посол Китая на Филиппинах Чжао Цзяньхуа во время торжественной церемонии.

Напомним, что на юге Филиппин действуют исламистские террористические группировки, присягнувшие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В связи с деятельностью боевиков президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден даже в мае прервать свой визит в Россию и встречу с президентом Владимиром Путиным.

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