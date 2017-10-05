Москва, 6 октября, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Договоренность о поставке в Саудовскую Аравию российской системы противоракетной обороны С-400 «Триумф» угрожает Вашингтону потерей монополии на поставки вооружений союзникам, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Mil.ru ЗРК С-400

«Российская С-400 взламывает монополию США на поставку вооружений их союзникам. Ее покупает Анкара и намерен купить Эр-Риад. Новая реальность», — написал он.

Напомним, с 4 октября продолжается визит в Россию Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда, короля Саудовской Аравии. В ходе визита достигнута договоренность о поставках С-400.

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В настоящее время на вооружении Саудовской Аравии состоят противоракетные комплексы «Пэтриот» (США).

Ранее, 12 сентября 2017 года, Москва заключила контракт на поставки С-400 в Турцию. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара уже отправила первый платеж.

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Отметим, что на этом фоне в западных СМИ появилось сообщение: ООН внесла Саудовскую Аравию в черный список стран, причастных к массовым убийствам детей.

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