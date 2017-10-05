Нью-Йорк, США, 6 октября, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций занесла Саудовскую Аравию в «черный список» государств и организаций, причастных к массовым убийствам детей, передает Reuters.

U.S. Air Force Бомбардировка

Согласно ежегодному докладу ООН «Дети в вооруженных конфликтах», возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция в Йемене ответственна за убийства и ранения 683 детей в 2016 году и десятки бомбардировок школ и больниц.

Революционный совет Йемена и «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — две другие военные силы, участвующие в йеменском конфликте, — также попали в «черный список» ООН, но с более скромными показателями по убийствам и ранениям детей.

Доклад был представлен Совету безопасности ООН Генеральным секретарем Антониу Гуттеришем в окончательном виде.

Несмотря на протесты Саудовской Аравии, в окончательный текст документа не было внесено существенных изменений — эксперты ООН не сочли доказанным, что суннитская монархия «предпринимала усилия» по защите детей в Йемене.

Напомним, о предварительном содержании доклада ООН о детях в вооруженных конфликтах журналистам стало известно еще 4 октября, однако окончательный вариант планировалось озвучить только к концу месяца.

Читайте также: Саудовскую Аравию могут внести в черный список ООН за убийства в Йемене