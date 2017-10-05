Лондон, 6 октября, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Группа британских депутатов намерена инициировать отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пишет газета The Daily Telegraph.

DonkeyHotey Тереза Мэй

Такой вариант рассматривают 30 представителей Консервативной партии. Все может произойти в ближайшие дни.

Комментируя кризисную ситуацию, соратник премьер-министра по партии Эд Вэйзи сообщил, что об отставке Мэй подумывает немало народных избранников. Причина — последнее выступление Мэй на съезде Консервативной партии.

По мнению депутата от консерваторов, было бы неправильно, если бы кто-то выступал с публичной критикой, а остальные бы «исчезали» на этом фоне.

«О какой-либо личной неприязни к Терезе Мэй речи не идет, — сказал он. — Просто ее больше не рассматривают как заслуживающего доверие или компетентного лидера».

Напомним, 4 октября в городе Манчестере Мэй выступила на ежегодном партийном съезде. Выступление не прошло гладко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время речи комик Саймон Бродкин неожиданно вручил премьер-министру бумагу, похожую на форму для увольнения. Эта выходка возмутила аудиторию.