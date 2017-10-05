Даугавпилс, Латвия, 6 октября, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Штраф выписан мэру города Даугавпилса (Латвия) Рихардсу Эйгимсу за недостаточные знания латышского языка, передает LTV.

Saeima.lv Рихард Эйгим

Уровень языковых знаний чиновника оценил латышский центр государственного языка. Проверка последовала за жалобами на мэра, которые поступили от четырех адресатов.

Отметим, что, помимо денежной компенсации, латышскому чиновнику придется потратить время на совершенствование своих языковых знаний.

Напомним, 14 сентября латвийский сейм в первом чтении одобрил поправки к закону об административных нарушениях. Теперь должностному лицу при повторных нарушениях закона о госязыке придется временно покинуть пост.

Ужесточение не поддержали 22 депутата (партия «Согласие») и независимый депутат Роман Милославский.

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