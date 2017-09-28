Бейрут, 24 марта, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Угроза потери мирового влияния нависнет над США, если Украина проиграет в конфликте с Россией, говорится в статье ливанской газеты Al Binaa.

Иван Шилов ИА Регнум США и Украина

В публикации отмечается, что европейские страны паникуют из-за неспособности Вашингтона справляться с вызовами и предоставлять защиту другим государствам. Авторы статьи предположили, что из-за этого Европа может развернуться в сторону России или хотя бы начать такой процесс на уровне своих элит.

В пример приводится позиция стран Ближнего Востока, которые решили улучшать свои непростые отношения с Ираном. Авторы публикации считают, что США без связей с Европой станут обычной большой страной и будут играть роль регионального игрока.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января обозреватель журнала The Atlantic Энн Эпплбаум написала, что отказ Вашингтона от продолжения поддержки Киева докажет всему миру, что Соединённые Штаты являются вырождающейся и умирающей страной. Эксперт пояснила, что США проводят непоследовательную внешнюю политику, поскольку вначале выделяли помощь Украине, а затем прекращают её.

30 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что американская гегемония рушится и постепенно уходит в прошлое. Вместе с тем, по словам российского лидера, США сопротивляются этому процессу, пытаясь дестабилизировать своих конкурентов с помощью хаоса.