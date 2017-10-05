Шицзячжуан, Китай, 6 октября, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Все девять рабочих, которые более ста часов находились под завалами тоннеля на севере Китая, были спасены, сообщает 5 октября агентство «Синьуха».

Geograph.org.uk В туннеле

Рабочие были извлечены из обвалившегося тоннеля Инэр в уезде Лайюань провинции Хэбэй. Спасательная операция успешно завершилась поздним вечером 4 октября по местному времени.

Обвал случился на одной из сторон тоннеля 30 сентября примерно в 16:00 по Пекинскому времени. В результате оказался завален выход, лишив возможности находившихся там рабочим покинуть тоннель.

Спасателям уже на следующее утро удалось наладить контакт с ними с помощью трубы и удостовериться, что они в безопасности. Также удалось обеспечить снабжение рабочих едой и водой.

Напомним, что в середине сентября в китайской провинции Юньнань также произошел обвал железнодорожного тоннеля. В результате под завалами находилось девять человек, с которыми также оперативно была налажена связь.