Киев, 6 октября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Очередная потасовка депутатов Верховной рады привела к тому, что украинские законодатели сломали микрофон, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Инцидент произошел во время выступления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Когда Турчинов обращался к депутатам с призывом, к нему подошла внефракционный депутат Надежда Савченко и попыталась отобрать микрофон.

Фраза Турчинова оборвалась на следующем эпизоде:

«Происходит попытка заблокировать решение Верховной рады о признании России агрессором. Все, кто это делает, сознательно или несознательно…»

Как раз в этот момент Савченко схватила микрофон, и, поскольку Турчинов не отдал его, предмет был выведен из строя.

Позже Савченко в одной из программ телеканала пояснила, что микрофон не сломали, а просто он «одновременно оказался в руках и у нее, и у Турчинова».

Отметим, что инцидент с Савченко произошел на фоне беспорядков, которыми сопровождалось вечернее (5 октября) заседание украинского парламента.

Рассматривались законопроекты о реинтеграции Донбасса, и в этот момент представители «Самопомощи» попытались блокировать президиум. Этому воспрепятствовали депутаты от «Народного фронта».

Именно в этот момент Турчинов обратился к коллегам с призывом не срывать заседание.

Напомним, речь идет о двух законопроектах — №7163 и № 7164:

«Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»;

«Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

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