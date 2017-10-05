Вашингтон, 6 октября, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Виновниками похищения секретных данных у Агентства национальной безопасности США в 2015 году являются хакеры из России, пишет The Wall Street Journal.

Christoph Scholz Киберпохищение

Уточняется, что подозрения в адрес российских хакеров высказали некие источники. Они рассказали следующее:

«В похищенных данных содержались детали относительно того, как АНБ проникает в компьютерные сети, находящиеся за границей, компьютерные коды, используемые для подобного шпионажа, а также способы защиты сетей внутри самих США».

Как отмечают источники, спецслужбы не сразу поняли, что произошла утечка, узнав о ней лишь несколько месяцев спустя (весной 2016 года).

Утечка произошла из-за того, что служащий АНБ (человек, работавший на ведомство по контракту) пользовался секретными данными не только на работе, но и на своем домашнем компьютере, на котором была установлена антивирусная программа компании «Лаборатория Касперского».

Предположительно, с этого ПК, на котором он работал с информацией сверхурочно, и были похищены ценные сведения. Издание подчеркивает, что, забрав данные из АНБ, служащий нарушил должностную инструкцию.

Отмечается, что в «Лаборатории Касперского» какую-либо причастность к похищению данных отвергают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября в The Wall Street Journal появилась публикация о взломе «российским хакерами» смартфонов военнослужащих НАТО.

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