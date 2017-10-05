Ижевск, 6 октября, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Жители Удмуртии за январь — август 2017 года набрали потребительских кредитов на 43,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По данным 4,1 тыс. заемщиков, число выданных в республике кредитов выросло с 90,542 тыс. единиц до 130,168 тыс. единиц, свидетельствуют материалы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В рейтинге 40 регионов РФ, где наблюдается максимальный темп роста числа потребительских кредитов, Удмуртия занимает второе место. Лидирующая позиция достается Пермскому краю, где число займов выросло на 62,6%, на третьем месте — Самарская область, увеличившая число кредитов за указанный период на 40,9%.

По данным НБКИ, с начала года банки выдали 9,938 млн потребкредитов, что больше аналогичного показателя 2016 года на 27%. При этом объем выданных кредитных средств вырос на 35,7% — с 1,01 трлн рублей в январе — августе прошлого года до 1,37 трлн рублей за восемь месяцев 2017 года.

«Время, когда банки сознательно сокращали объемы потребительского кредитования и выдавали кредиты гражданам с исключительно хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой, прошло», — отметил директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, граждане проявляют большую активность после нескольких лет осторожного отношения к кредитам, а банки, в свою очередь, наращивают объем необеспеченного кредитования.

«Однако пока преждевременно говорить о том, что темпы роста розничного кредитования будут оставаться на высоком уровне. Одним из главных рисков здесь по-прежнему остается ситуация с динамикой реальных доходов населения», — заключил Викулин.

Отметим, что в августе 2017 года население Удмуртии израсходовало на оплату потребительских товаров и услуг 25,063 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата. По сравнению с августом 2016 года потребительские расходы жителей республики увеличились на 2,174 млрд рублей, или на 9,4%.

На оплату товаров жители Удмуртии потратили 19,64 млрд рублей или на 1,718 млрд рублей (9,5%) больше, чем в прошлом августе. Расходы на услуги составили 5,167 млрд рублей, увеличившись на 434 млн рублей, или на 9,16%. Объем платежей с использованием банковских карт за товары и услуги за рубежом достиг 255,329 млн рублей или на 22,339 млн рублей (9,5%).

Значительно сократился в структуре расходов в течение года объем средств, потраченных на покупку недвижимости: в августе 2016 года — 1,066 млрд рублей, в августе 2017 года — 643,225 млн рублей. Расходы на недвижимость снизились на 422,811 млн рублей, или 39,6%.

Расходы на приобретение иностранной валюты составили 583,858 млн рублей в августе 2017 года, увеличившись на 81,067 млн рублей, или на 16,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Сумма средств на счетах индивидуальных предпринимателей снизилась до 1,226 млрд рублей — на 236 млн рублей, или на 16,1%.

В то же время задолженность по кредитам жителей Удмуртии выросла до 1,241 млрд рублей — на 917 млн рублей в течение года, или более чем на 283% (в 3,8 раза).

Объем денежных расходов и сбережений населения региона составил 31,19 млрд рублей, снизившись по сравнению с данными августа 2016 года на 940 млн рублей, или на 2,9%.

Сумма денежных доходов сократилась на 886 млн рублей, или на 2,4% за год — до 34,881 млрд рублей. Денежные доходы при расчете на душу населения снизились на 579 рублей, или 2,4%, и составили 22,996 тыс. рублей на человека.

Реальные располагаемые доходы населения, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились в августе 2017 года на 8% по сравнению с показателем августа 2016 года.