Кишинёв, 6 октября, 2017, 00:28 — ИА Регнум. «Нам нужны такие друзья, как Болгария в Европейском союзе, страны, которые уже прошли путь европейской интеграции и которые прекрасно понимают, что с нами происходит. Нам нужна не похвала, а объективная оценка», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на встрече в Кишиневе с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.md Павел Филип и Илияна Йотова

Глава кабмина приветствовал намерение Болгарии открыть консульство в Тараклии — центре компактного проживания болгар на юге Молдавии. Филип также призвал Софию поддержать антироссийскую инициативу Молдавии в Генассамблее ООН о выводе военнослужащих РФ, обеспечивающих мир в Приднестровье.

Илияна Йотова сказала, что Болгария останется «лояльным сторонником европейских устремлений» Кишинева и считает Молдавию «примером соблюдения прав национальных меньшинств».

На встрече с вице-спикером парламента Молдавии Юрием Лянкэ вице-президент Болгарии также говорила о том, как болгары в Молдавии изучают болгарский язык, а власти «уважают традиции болгарской диаспоры». Она также пообещала поддержку стран «Восточного партнерства» в период председательства Болгарии в Совете ЕС в первой половине 2018 года.

Лянкэ заявил, что Молдавия хочет более активной поддержки Болгарии на «пути европейской интеграции», и что болгары Молдавии нуждаются в постоянной поддержке как молдавских, так и болгарских властей. Лянкэ добавил, что «лично заинтересован в том, чтобы болгары чувствовали себя хорошо в Республике Молдова», так как его мать болгарка.

Йотова также встретилась в Кишиневе с президентом Молдавии Игорем Додоном, который назвал Болгарию «преданным партнером» республики. «Мы обсудили болгарское меньшинство в нашей стране, и я заверил, что после парламентских выборов в 2018 году тараклийских болгар будет представлять в законодательном форуме депутат». «Также я сказал, что болгарам здесь обеспечат соблюдение всех прав, я имею в виду, в частности, право учиться на родном языке», — сказал глава государства.

Вместе с Додоном Илияна Йотова посетила Тараклию и Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака. Там состоялась церемония подписания договора о создании международного консорциума, в который вошли Университет им. Ангела Кынчева из г. Русе (Болгария), Университет им. Святых Кирилла и Мефодия из города Велико Тырново (Болгария) и собственно Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака. Согласно документу, после аккредитации Тараклийского университета студенты этого вуза смогут получать болгарские дипломы.

ИА REGNUM напоминает, что болгары Молдавии с 2013 года безуспешно добиваются национально-культурной автономии Тараклийского района, преимущественно населенного болгарами. В начале апреля 2014 года мэр Тараклии Сергей Филипов заявил, что в случае отказа молдавских властей прислушаться к требованиям болгар власти района намерены поставить вопрос о присоединении к соседней Гагаузии, чтобы получить право на выход из состава Молдавии в случае ее объединения с Румынией.

В феврале 2014 года власти и население Тараклийского района массово поддержали прошедший 2 февраля в Гагаузии референдум, на котором 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае потери Молдавией суверенитета, 98,47% — за вступление в Таможенный союз, и 97,43% — против вступления в ЕС.

В апреле 2015 года парламент Молдавии уже принял в первом чтении законопроект, наделяющий Тараклийский район статусом болгарского национально-культурного района. Однако затем правительство отклонило законопроект, не допустив его рассмотрения депутатами в последующих чтениях. В Кабмине заявили, что конституция Молдавии не предусматривает придания административно-территориальным единицам специального статуса по этнокультурному принципу.

Вместо придания статуса культурной автономии Тараклии молдавские власти вознамерились, напротив, ликвидировать район компактного проживания болгар в рамках намеченной административно-территориальной реформы, которая предусматривает укрупнение районов. Болгария ранее неоднократно высказывала озабоченность этими планами властей Молдавии.