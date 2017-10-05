* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 5 октября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации ответило американскому журналисту Майклу Бому на его заявление о роли Соединённых Штатов Америки в освобождении территории Сирийской Арабской Республики от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал сегодня, 5 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

Напомним, популярный на российском телевидении журналист Майкл Бом, который участвует во многих политических ток-шоу и славится своей крайне необъективной позицией, цинично заявил, что американская антитеррористическая коалиция якобы освободила от террористов 90% территории Сирии.

Конашенков напомнил Бому, что США и их сателлиты «борются» с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2013 года, и к началу российской военной операции в Сирии террористы захватили 90% сирийской территории.

«Хочу напомнить Майклу Бому, что после двух лет борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международной коалиции и США к 30 сентября 2015 года около 90% территории Сирии находилось под прямым или косвенным контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что эти два года военная «стратегия» США заключалась в «созерцании наступления халифата», а также комплексном вооружении террористов под видом помощи «сирийской оппозиции», ну и подсчёте количества дней до свержения законной власти в Сирии конечно.

«С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российских ВКС сегодня подконтрольная «халифату» территория сократилась до менее чем 10%», — напомнил Конашенков.

И на территории, освобождённой от террористов нет никаких следов американского присутствия.

«Поэтому если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией «освободили» 90% территории Сирии, то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними», — заключил Конашенков.