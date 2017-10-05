Москва, 5 октября, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Россельхознадзор провёл переговоры с представителями властей Белоруссии после выявленного превышения объёмов поставок на российский рынок помидоров из республики. Об этом 5 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Помидоры

Как отмечается, ранее Белоруссия заявляла о намерении экспортировать в Россию в 2017 году 42,8 тысячи тонн томатов. Между тем, уже по состоянию на 3 октября, объём поставок составил 45,6 тысячи тонн. При этом на российский рынок приходится 99% всего экспорта белорусских томатов.

Наряду с этим в Россельхознадзоре обратили внимание на «многократное увеличение количества импортируемых в Белоруссию турецких томатов, при условии хорошо развитого производства указанной продукции в самой Белоруссии».

Так, по данным Белстата, за семь месяцев 2017 года в республику было импортировано в 3,5 раза больше турецких помидоров, чем за 2015 год в целом, а по сравнению с 2012 годом — почти в 12 раз больше.

Для прояснения данных вопросов Россельхознадзор 3 октября провёл переговоры в режиме телеконференции директором Государственной инспекции Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений Александром Пискуном.

По данным пресс-службы, белорусский чиновник, в частности, заявил, что «в связи с экономическими санкциями, турецкий томат дешевле белорусского и пользуется спросом на рынке в Республике Беларусь». Планируемый объём выращивания собственных томатов в Белоруссии в 2017 году должен составить 5 тысяч тонн в открытом грунте и 88,5 тысячи тонн в закрытом.

Российская сторона по итогам переговоров попросила начальника белорусской госинспекции предоставить дополнительную информацию о средней урожайности томатов, а также информацию о потребности населения республики в данной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, воспользовавшись санкциями против России, Александр Лукашенко в 2014 году распорядился переориентировать в Белоруссию продовольствие из стран, попавших под встречное российское эмбарго — так возник «белорусский продовольственный оффшор», через который контрабанда начала сотнями тонн поставляться на российский рынок. Помимо этого белорусские госпредприятия сбывают в России некачественное продовольствие, в том числе произведённое из импортного сырья. Случаи контрабанды продовольствия из Белоруссии выявляются Россельхознадзором регулярно.

Ограничения на поставки турецких сельскохозяйственных товаров Россия ввела в начале 2016 года — после того, как ВВС Турции 24 ноября 2015 года сбили самолёт российских ВКС над территорией Сирии. Часть ограничений позднее была снята, однако в отношении поставок помидоров и огурцов из Турции на сегодняшний день продолжает действовать эмбарго.