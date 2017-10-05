Москва, 6 октября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Экономические политика 1990-х годов — преступления конкретных людей, которые не имеют сроков давности. Об этом 5 октября заявил заместитель председателя Счётной палаты РФ в 1995—2000 гг. Юрий Болдырев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар. 1990-е

«Три четверти людей, которые оценивают негативно не только приватизацию, но всю социально-экономическую политику в этот период, — это приговор… А если приговор, значит были какие-то преступления, не только ошибки? Говорят, что приватизацию надо было проводить с умом. Свидетельствую как под присягой — я всех этих людей знал. Глупеньких среди них не было. Проблема не с умом — ума достаточно. С ответственностью перед обществом и государством. Это совсем другое», — заявил Болдырев.

Проработав в Контрольном управлении администрации президента, в Совете Федерации, в Счётной палате РФ, в структурах, которые были обязаны отслеживать, что же происходит в ходе приватизации и залоговых аукционов на практике, Болдырев лично наблюдал, как указанные структуры в период пресловутого перехода к рыночной экономике вынуждены были оказаться в институциональной оппозиции всей экономической политике, которая проводилась в то время. Причин для этого — огромное множество.

«Упомянули подмену именных приватизационных счетов на безличные ваучеры. Один только вброс фальшивых ваучеров так и не подсчитан. Ещё страшнее фундаментальная криминализация всей экономики: не платить рабочим зарплату, заставить их продавать свой ваучер… Криминализация экономики и социальной сферы на порядки страшнее, чем любые ошибки в приватизации, — это надо трезво понимать. Криминализация была осуществлена сознательно. Это было преступление конкретных людей, которое, с моей точки зрения, не должно иметь сроков давности», — заявил Болдырев.

«Залоговые аукционы? Все притворялись, что делали одно, а на деле совсем другое — «Норильский никель», и ЮКОС и так далее, притворялись, что делали одно, а на самом деле другое. Это всё документально доказано. Это тоже преступление, которое не должно иметь сроков давности. Здесь нужна только политическая воля», — продолжил он.

Помимо очевидных преступлений, таких как прямое ограбление населения, приватизация имела не менее серьёзные последствия в долгосрочной перспективе для национальных интересов России.

«Ключевые оборонные предприятия были практически переданы в руки нашего потенциального противника — в руки НАТО. Калужский турбинный завод, «Пермские моторы» и так далее — это всё прямые преступления, в руки потенциального противника. И если в оборонке сумели что-то ещё вернуть, хотя утрачено, целенаправленно уничтожено несопоставимо больше», — указал Болдырев.

«Помимо этого, мы сегодня по ключевым позициям, даже в тех сферах, где считают, что мы великая энергетическая держава, в нефтегазовом сервисе, в обеспечении бурения и нефтегазодобычи, в транспортировке и переработке — мы сплошь да рядом зависим от западных ТНК. Вот последствия приватизации», — продолжил он.

По мнению эксперта, приватизация — не более чем инструмент экономической политики, и поэтому нельзя говорить, что приватизация или национализация — это безусловно плохо или хорошо.

«Можно ли провести национализацию так, чтобы на нас с вами навесили только пустышки и долги и чтобы мы остались ещё в минусе? Разумеется, можно. Вопрос не в приватизации с национализацией, а в том, в чьих интересах инструменты экономической политики используется властью — в наших интересах или в своих меркантильно-криминальных», — считает Болдырев.

«Нужны механизмы ответственности — (и речь) не каких-то божественных личных качествах ответственности, а об институтах. И институтов, обеспечивающих ответственность власти, как не было тогда, так и нет теперь. Это можно уже констатировать», — добавил он.