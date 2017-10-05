Подгорица, 5 октября, 2017, 23:42 — ИА Регнум. 5 октября между сборными стран Черногории и Дании был разыгран матч 9-го тура квалификации ЧМ-2018 группы Е. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу датчан.

Chris 0023 Кристиан Эриксен

На 16-й минуте плеймейкер «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыл счет точным ударом из-за пределов штрафной в ближний угол — 0:1.

Статистика матча (Черногория/Дания)

Удары 7/6

Удары в створ ¼

Владение 53%/47%

Фолы 14/14

На данный момент Дания идет на 2-м месте с 19-ю очками. Черногория опустился на 3-ю позицию с 16-ю очками.

Составы на матч:

Черногория: Петкович, Томашевич, Вешович, Савич, Симич, Вукчевич, Янкович, Иванич, Марушич, Мугоша, Йоветич.

Дания: Шмейхель, Кьер, Бьелланд, Квист, Делейни, Эриксен, Далсгор, Ларсен, Систо, Поульсен, Корнелиус.

Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.

Предупреждения: Далсгор — 51, Джорджевич — 66, Вешович — 72, Савич — 90+4.

Голы: Эриксен 16 — 0:1.