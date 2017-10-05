«ЛУКОЙЛ» возложил на подрядчика вину за пожар на нижегородском НПЗ
Нижний Новгород, 5 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. В Нижегородской области по факту пожара на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
По версии следователей СК РФ, при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории НПЗ произошло возгорание, в результате которого погибли 4 рабочих подрядной организации ООО «Комплексмонтаж». Предварительно известно, что они выполняли работы монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются.
В ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная юридическая оценка действиям лиц, нарушивших правила безопасности при проведении ремонтных работ на взрывоопасном объекте.
Читайте также: В Нижегородской области горит НПЗ компании «ЛУКОЙЛ»
В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ответственность за пожар возлагают именно на подрядную организацию.
«Возгорание, допущенное подрядной организацией на бензиновом резервуаре, расположенном на территории товарно-сырьевого производства ООО"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ликвидировано», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Тем временем врио губернатора Глеб Никитин поручил оказать помощь всем пострадавшим при пожаре на НПЗ.
Он также пообещал, что в обязательно порядке будет проведено расследование причин пожара с привлечением специалистов технадзора и инспекции по труду. Также будет проведен анализ экологического ущерба», — сказал глава региона.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на НПЗ начался днем 5 октября 2017 года. При проведении подготовительных ремонтных работ на одном из топливных резервуаров произошло возгорание с последующим хлопком.
Во время пожара возникла опасность распространения огня на второй топливный резервуар. В этой ситуации пожарными было принято решение о выжигании остатков нефтепродуктов без тушения.
Читайте также:Пожар на нижегородском НПЗ унес жизни четырех человек
Росприроднадзор возбудил административное расследование по факту возгорания. По его результатам в отношении виновных лиц будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.