Нижний Новгород, 5 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. В Нижегородской области по факту пожара на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Скриншот страницы vk.com группа Нижний Новгород Пожар на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

По версии следователей СК РФ, при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории НПЗ произошло возгорание, в результате которого погибли 4 рабочих подрядной организации ООО «Комплексмонтаж». Предварительно известно, что они выполняли работы монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются.

В ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная юридическая оценка действиям лиц, нарушивших правила безопасности при проведении ремонтных работ на взрывоопасном объекте.

Читайте также: В Нижегородской области горит НПЗ компании «ЛУКОЙЛ»

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ответственность за пожар возлагают именно на подрядную организацию.

«Возгорание, допущенное подрядной организацией на бензиновом резервуаре, расположенном на территории товарно-сырьевого производства ООО"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ликвидировано», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Тем временем врио губернатора Глеб Никитин поручил оказать помощь всем пострадавшим при пожаре на НПЗ.

Он также пообещал, что в обязательно порядке будет проведено расследование причин пожара с привлечением специалистов технадзора и инспекции по труду. Также будет проведен анализ экологического ущерба», — сказал глава региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на НПЗ начался днем 5 октября 2017 года. При проведении подготовительных ремонтных работ на одном из топливных резервуаров произошло возгорание с последующим хлопком.

Во время пожара возникла опасность распространения огня на второй топливный резервуар. В этой ситуации пожарными было принято решение о выжигании остатков нефтепродуктов без тушения.

Читайте также:Пожар на нижегородском НПЗ унес жизни четырех человек

Росприроднадзор возбудил административное расследование по факту возгорания. По его результатам в отношении виновных лиц будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.