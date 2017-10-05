* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эр-Рияд, 6 октября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали в Эр-Рияде террористическую ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 5 октября сообщает Al Arabiya.

Al Jazeera English Саудовские силовики

Правоохранительные органы совершили три рейда и ликвидировали двух террористов, еще пятеро боевиков были арестованы.

В заявлении органов безопасности указано, что один террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в районе Аль-Римал. Ещё один боевик отказался сдаваться силам безопасности и был уничтожен.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли автоматы Калашникова, боеприпасы и химические вещества, используемые при изготовлении самодельных взрывных устройств.

Напомним, в настоящий момент король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд находится с официальным визитом в Москве. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным король Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд надеется на укрепление отношений с Россией для обеспечения глобальной стабильности.

Король добавил, что Саудовская Аравия хочет активизировать усилия по борьбе с экстремизмом и терроризмом, предпринять действия для ликвидации источников финансирования радикалов и намерена призвать к созданию центра ООН по борьбе с терроризмом.