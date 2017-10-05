Москва, 5 октября, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» допущен к участию в конкурсе на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление Американской академии кинематографических искусств.

Цитата из к/ф «Нелюбовь». Реж. Андрей Звягинцев. 2017. Россия Марьяна Спивак

Отмечается, что в 2017 году в данной номинации будет участвовать рекордное количество фильмов. Всего заявки подали 92 страны.

В числе других претендентов — картина австрийского режиссёра Михаэля Ханеке «Хеппи-энд», фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» заявленный от Камбоджи, картина французского режиссёра Робена Кампийо «120 ударов в минуту».

Напомним, в мае 2017 года новый фильм Андрея Звягинцева получил приз жюри на Каннском кинофестивале, а в июле — главный приз на международном кинофестивале в Мюнхене (Filmfest München).

В конце августа стало известно, что «Нелюбовь» вместе с фильмом «Рай» Андрея Кончаловского попала в длинный список премии Европейской киноакадемии.