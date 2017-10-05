Париж, 6 октября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Для Иракского Курдистана необходимо установить чёткие временные рамки для отмены результатов незаконного референдума, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, 5 октября сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Курдистан

Глава турецкого МИД сделал своё заявление после встречи с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом во время официального визита в Париж.

«Необходимо обозначить лимит времени… Если в указанный период будут предприняты необходимые шаги, это будет хороший знак, но если нет, тогда требования иракской администрации и предпринятые шаги станут для нас важным критерием», — заявил Чавушоглу.

Министр иностранных дел Турции напомнил, что Париж также выступает за сохранение территориальной целостности Ирака.

«Мы заявили французской администрации, также как и другим нашим собеседникам, что (президент Иракского Курдистана) Барзани всё ещё может исправить ошибку. Он подверг будущее Ирака, особенно будущее курдов, опасности, проигнорировав наши призывы до проведения референдума, но сейчас он должен прислушаться к этому призыву», — добавил глава МИД Турции.

Напомним, 25 сентября на территории Иракского Курдистана и в спорных с Багдадом районах, находящихся под контролем Эрбиля, прошёл референдум о независимости. Подавляющее большинство голосовавших высказалось за независимость от Багдада. Центральное правительство Ирака назвало референдум незаконным и потребовало от Эрбиля отменить результаты голосования.