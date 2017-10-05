Москва, 5 октября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Звание «Учитель года» получил преподаватель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга. Торжественное объявление победителя всероссийского конкурса «Учитель года России» состоялось сегодня, 5 октября, в Государственном кремлёвском дворце.

Минобрнауки.рф Илья Демаков (слева)

Награду вручали министр образования России Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий. Они вручили Демкову Большого хрустального пеликана. Все финалисты конкурса получили Малых хрустальных пеликанов и звание победителей.

«Я убежден, что мы с вами можем абсолютно все благодаря нашим детям, нашим ученикам, таким как мои пятиклассники, которые всегда больше других верят в своего учителя… Огромное счастье наконец-то привезти большого пеликана на берега Невы», — сказал Демкова в своей речи победителя конкурса.

Министр Васильева отметила, что конкурс в нынешнем году был довольно сложный и содержал множество заданий.

«Я хочу от всей души поблагодарить наших конкурсантов, которые сделали все возможное, но и всех членов жюри. А еще я хочу от всей души поздравить всех нас с этим замечательным праздником», — сказал она.

Напомним, Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года. ФИнал этого конкурса традиционно приурочен к професиональному празднику — Дню учителя.