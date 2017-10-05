Вашингтон, 5 октября, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе объявит об аннулировании сделки по ядерной программе Ирана. Об этом 5 октября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По информации издания, глава Белого дома намерен выступить с публичными разъяснениями о том, почему «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД) противоречит национальным интересам США.

Сообщается, что Дональд Трамп также намерен заручиться поддержкой Конгресса США в данном вопросе.

Днём ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщал, что американская администрация намерена предложить Дональду Трампу несколько вариантов выхода из ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

Глава Госдепартамента также отметил, что СВПД представляет собой лишь малую часть вопросов, которые Вашингтон хотел был решить в отношениях с Тегераном.

США необходимо определиться относительно будущего сделки до 15 октября, когда должен быть решён вопрос о продлении действия соглашения на следующие 90 дней.

Напомним, Иран и шестёрка международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы в июле 2015 года.

По условиям подписанного в Вене «Совместного всеобъемлющего плана действий» Тегеран обязался свернуть разработки ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН, в свою очередь, обязались снять все экономические, финансовые и политические санкции с Ирана.

Позднее МАГАТЭ констатировало, что Иран выполнил свою часть соглашения. Санкции по линии ООН были частично сняты. Вашингтон, тем временем, решил оставить в силе часть своих односторонних санкций против Тегерана для сохранения рычагов давления на республику.

Новая администрация США в 2017 году уже неднократно расширяла свои санкции против Ирана.