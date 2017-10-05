Вашингтон, 5 октября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Администрация США готова отменить санкции против Судана, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление неназванного представителя Белого дома.

David Stanley Судан

Поводом для снятия санкций названо улучшение прав человека и прогресс в деле борьбы с терроризмом.

По утверждению анонимного источника агентства, администрация президента США Дональда Трампа собирается объявить об этом решении 6 октября.

Агентство отмечает, что официальный Белый дом отказывается от комментариев по данному вопросу.

Полное снятие санкций с Судана должно убрать торговое эмбарго и финансовые ограничения, разморозить все суданские активы, которые обескровливают всю экономику страны.

Стоит отметить, что предыдущий президент США Барак Обама в последний период своего правления временно ослабил ограничения, действовавшие 20 лет. Администрация действующего президента Трампа отложила реализацию этого решения до 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года в Южном Судане началось противостояние между президентом Сальвой Кииром и бывшим вице-президентом. Конфликт унёс жизни десятков тысяч человек, несколько миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. В Уганду прибыл один миллион беженцев из Южного Судана.