Бишкек, 5 октября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов прокомментировал ИА REGNUM арест своего соратника депутата Канатбека Исаева. Спецслужбы утверждают, что Исаев организовал подготовку массовых беспорядков и планировал захватить власть в стране.

Gov.kg Омурбек Бабанов (справа)

Нет. И я уверен, что Исаева никто бы не арестовал, если бы он не был моим сторонником. Теперь очевидно, что с самого начала моей кампании определенные круги, озабоченные своим политическим выживанием, собирали информацию, чтобы обвинить меня и снять с гонки. Исаев просто подвернулся под руку, его смогли связать со мной напрямую и придумали эту историю. На сегодняшний день у меня самые высокие рейтинги из всех кандидатов в президенты, а до выборов — 10 дней. Они решили, что момент настал.

Тема розни и беспорядков — самая болезненная для киргизстанцев. Дважды за нашу новейшую историю передача власти сопровождалась насилием, и в отношении недопущения этого существует абсолютный народный консенсус. Поэтому в логике моих оппонентов — дискредитировать меня через такие обвинения. Придумали какую-то дикую историю, что за неполные 15 тыс. долларов, которые на видео передает Исаев, можно организовать массовые беспорядки. Ни я, ни мои сторонники, естественно, не заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Единственная возможность президенту работать — если он обладает легитимностью, безоговорочным кредитом доверия, который ему выдает народ на шесть лет президентского срока. А легитимность не обретается в процессе революций.

Начались откровенные вмешательства в ход избирательной кампании. Срывают встречи, препятствуют работе агитаторов, используют криминалитет. Бюрократия перешла все границы в использовании админресурса. И это делается для того, чтобы столкнуть лбами меня и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Последовательно реализуется примитивная схема, в рамках которой президенту уже не первый раз по нарастающей, во все большем объеме подбрасываются сфабрикованные документы то о моей причастности к преступным схемам, то о подготовке к заговорам. Зная о моих близких отношениях с Алмазбеком Шаршеновичем [Атамбаевым], действуют по принципу «вода камень точит». Они надеются, что рано или поздно президент «сломается» и примет их сторону. Но в этом отношении я совершенно спокоен. Это уже не первая провокация, и мы с главой государства всегда находили взаимопонимание в таких ситуациях.

Справка ИА REGNUM: Канатбеку Исаеву предъявлено обвинение по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Насильственный захват власти». Генпрокуратура Киргизии присвоила уголовному делу гриф «секретно».

Сам Исаев обвинения в свой адрес категорически опровергает. Президентские выборы назначены на 15 октября. Наиболее ожесточенная борьба за пост президента развернулась между кандидатами Сооронбаем Жээнбековым и Омурбеком Бабановым.