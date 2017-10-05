Нижний Новгород, 5 октября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 5 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ведомства.

52.mchs.gov.ru На месте пожара

По версии следствия, на территории «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтьоргсинтез» в Кстовском районе при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты произошло возгорание. Предварительно установлено, что ЧП произошло во время монтажа трубы, ведущей в резервуар.

В результате пожара погибли четверо рабочих субподрядной организации ООО «Комплексмонтаж». Их личности на данный момент устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«В ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная юридическая оценка действиям лиц, нарушивших правила безопасности при проведении ремонтных работ на взрывоопасном объекте», — сообщили в СК.

На месте в настоящее время работают следователи-криминалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.