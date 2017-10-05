Вашингтон, 5 октября, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Журналистка Кэрол Э. Ли сообщает на сайте СNBC 4 октября, что летом государственный секретарь Рекс Тиллерсон назвал Трампа «придурком». Замечание слетело с уст госсекретаря после ряда инцидентов, в которых Трамп противоречил Тиллерсону по вопросам политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Напомним, что, по словам высокопоставленных должностных лиц из администрации, которые были в курсе ситуации, государственный секретарь Рекс Тиллерсон был на пороге отставки этим летом на фоне растущих политических споров и столкновений с Белым домом.

По словам источников, в воздухе повисла напряженность в то время, когда президент Дональд Трамп выступил с политизированной речью в конце июля перед бойскаутами Америки — организацией, которую когда-то возглавлял сам Тиллерсон.

По словам трех официальных лиц, знакомых с инцидентом, Тиллерсон открыто назвал президента «придурком» после встречи с членами национального совета по безопасности и чиновниками кабинета 20 июля в Пентагоне.

В незапланированном заявлении журналистам в среду утром, 4октября, Тиллерсон сказал: «Я никогда не думал покидать этот пост».

На самом деле понять Тиллерсона можно, пишут американские эксперты. Вот ряд фактов, по которым их мнения явно и давно расходились:

1. Трамп поддержал Саудовскую Аравию, гнобя маленький Катар и назвав малую монархию Персидского залива «террористами». Несмотря на то, что в Катаре находится база ВВС США Эль-Удейд, а также на то, что они помогли захватить Халида Шейха Мохаммеда [по версии властей США, организатор террористического акта 11 сентября 2001] и стали ключевым союзником в борьбе с экстремизмом. Для Саудовской Аравии обвинить Катар в развитии экстремизма явно было как-то уже чересчур, но Трамп поддержал королевство.

2. Госсекретарь также не скрывает разногласий по поводу иранской ядерной сделки. Совет Безопасности ООН мог бы сдержать распространение ядерного оружия, но Трамп намерен пересмотреть сделку. И возможно, это укрепит подозрения и воинственность таких стран, как Северная Корея, что еще более затруднило бы положение дел, считают американские журналисты.

3. Трамп вышел из Парижского климатического соглашения на том основании, что оно слишком умаляет суверенитет США. Но даже Тиллерсон, который, как известно, не вполне поддерживал эту идею, хотел остаться в Парижском соглашении (возможно, надеясь использовать договор как фиговый лист для бездействия по вопросам выбросов углекислого газа), считают в американских СМИ.

При всем этом примечательно, что Трамп фактически передал бразды правления внешней политикой США Exxon Mobil — крупной нефтяной компании, которую возглавлял Тиллерсон до своего переезда в Государственный департамент.

Весь мир старается отказаться от ископаемых видов топлива. И США должны были бы, по идее, двигаться в этом направлении и согласовать усилия в этой сфере, а не использовать интересы «Большой нефти» во внешней политике. Назначение Тиллерсона в Госдепартамент и предоставление ему возможности использовать выгодные нефтяные сделки для его бывшей корпорации считаются странными и не одобряются никем из либеральных политологов.