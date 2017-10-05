Санкт-Петербург, 5 октября, 2017, 22:04 — ИА Регнум. На Марсовом поле Санкт-Петербурга проводится комплекс работ по приведению площади в порядок. Об этом сообщили сегодня, 5 октября, в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Тем временем власти вновь предупредили сторонников блогера Алексея Навального о том, что попытки проведения несанкционированных акций на Марсовом поле будут пресекаться.

Mike Norton Марсово поле

Ранее сегодня стало известно, что Марсово поле огорожено временным забором, на его территорию завезли грунт, и на площади ведутся некие земляные работы.

«С 5 октября 2017 года вход на территорию сквера на Марсовом поле временно ограничен. Проводится комплекс работ по содержанию объекта культурного наследия федерального значения», — гласили объявления, закрепленные на ограждениях.

Вечером в четверг в комитете по благоустройству уточнили, что сотрудники садово-паркового предприятия «Центральное» в рамках месячника по благоустройству выравнивают дорожки, приводят в порядок газоны, ремонтируют садовую мебель, высаживают зеленые насаждения.

«В субботу и в воскресенье 7—8 октября 2017 года Марсово поле будет открыто для посещения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что петербургские сторонники Навального планировали 7 октября провести массовую акцию на Марсовом поле. Однако власти Санкт-Петербурга не согласовали им это мероприятие и предупредили, что попытки нарушить закон и собраться на Марсовом поле будут пресечены сотрудниками правопорядка. Суд подтвердил законность отказа в согласовании акции.

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Сегодня, 5 октября, прокуратура Санкт-Петербурга вручила руководителю городского штаба Навального Полине Костылевой и еще одному активисту официальное предостережение о недопустимости организации несанкционированных массовых акций 7 октября.

Одновременно в региональном Главке полиции отметили, что при обеспечении правопорядка 7 октября полицейские будут использовать средства объективного контроля для видеофиксации возможных правонарушений.

«Видеозаписи позволяют оперативно устанавливать личности правонарушителей и привлекать их к ответственности», — подчеркнул представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

На несанкционированной акции в Петербурге весьма вероятны провокации со стороны организаторов. Об этом заявил 4 октября бывший волонтёр московского штаба Навального Александр Туровский. «Пара отморозков бросят кирпичи в какой-то момент. Кто за это сядет, никому неизвестно, но точно кто-то из вас», — предупредил петербургских оппозиционеров Туровский.