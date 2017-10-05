Багдад, 5 октября, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Западная коалиция, возглавляемая США, поздравила Ирак с освобождением города Хавиджа, 5 октября сообщает Anadolu.

U.S. Army Танк иракской армии

«Наши иракские партнёры мужественно и профессионально боролись с беспощадным и решительным врагом, защищая ни в чём не повинных гражданских лиц на протяжении всей кампании», — заявил командующий силами международной коалиции в Сирии генерал-лейтенант Пол Э. Фанк.

Согласно данным западной коалиции, более 1 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались в плен во время освобождения города Хавиджа.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил об освобождении города Хавиджа, который боевики использовали в качестве плацдарма для возможного нападения на богатый нефтью северный город Киркук.

Правительственные силы освободили более четырёх миллионов граждан Ирака и взяли под свой контроль более 41 тыс. 500 квадратных километров.