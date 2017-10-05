Кострома, 5 октября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. В Костромской области продолжается раздача бесплатных участков земли в собственность. Как сообщила пресс-служба губернатора области, в сентябре собственниками восьми участков стали многодетные семьи.

ИА REGNUM Число многодетных семей в ЦФО, улучшивших жилищные условия в 2016 году. Данные: Росстат

Еще 12 участков получили «иные льготные категории граждан». Еще три участка, ранее арендованные под строительство жилья, переданы в собственность застройщикам.

Земля раздается по всей области — распределенные участки находятся в Костроме, Галиче, Шарье, Буе, Нерехте и т.п.

По данным администрации области, всего многодетные семьи Костромской области бесплатно получили в собственность 766 земельных участков. Еще 754 участка достались иным льготным категориям.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным Росстата, на 2016 год в Костромской области насчитывалось 1546 нуждающихся в жилых помещениях многодетных семей. 138 получило жилье и улучшило жилищные условия (это наилучший показатель по всему ЦФО). Для сравнения: в Ярославской области улучшили жилье 33 семьи, в Московской — 79. Ивановская область по этому показателю оказалась аутсайдером — здесь в 2016 году повезло лишь четырем многодетным семьям.