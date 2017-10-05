Польша не оставила ни единого шанса Армении набрать очки — 6:1
Ереван, 5 октября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Матч 9-го тура квалификации к ЧМ-2018 группы Е между сборными Армении и Польши был разыгран на стадионе «Республиканский стадион» в Ереване и завершился со счетом 1:6 в пользу гостей.
В дебюте матча вингер «Халл Сити» Камиль Гросицки открыл счет, замкнув прострел Лукаша Пищека — 0:1.
Через 16 минут Роберт Левандовски стал автором второго гола в этом матче, забив 13-й мяч на турнире ударом со штрафного — 0:2.
На 25-й минуте Левандовски оформил дубль и довел счет до разгромного — 0:3.
В конце тайма защитник «Вардара» Оганес Амбарцумян сократил разрыв в счете, замкнув навес Генриха Мхитаряна после розыгрыша углового — 1:3.
На 58-й минуте вингер «Вольфсбурга» Якуб Блащиковски восстановил отрыв в счете до трех мячей после навеса Лукаша Пищека — 1:4.
Через шесть минут Ленвандовски забил 15-й гол на турнире и стал его лучшим бомбардиром, опередив Криштиану Роналду (14 мячей) — 1:5.
На 89-й минуте атакующий полузащитник «Лихии» Рафаэль Вольски установил окончательный счет в матче — 1:6.
Статистика матча (Армения / Польша)
Удары 5/12
Удары в створ 2/10
Владение 45%/55%
Фолы 15/9
Польша осталась на 1-й строчке с 22 очками. Армения с 6 очками идет на 5-й позиции.
Составы на матч:
Армения: Меликсетян, Баргесян, Амбарцумян, Восканян, Малакян, Оганесян, Едигарян, Мхитарян, Корян, Кадимян, Адамян.
Польша: Щенсны, Паздан, Берешиньски, Глик, Пищек, Линетти, Крыховяк, Блащиковски, Зилиньски, Левандовски, Гросицки.
Главный арбитр матча: Матей Юг.
Предупреждения: Маноян — 84.
Голы: Гросицки 2 — 0:1, Левандовски 18 — 0:2, Левандовски 25 — 0:3, Амбарцумян 39 — 1:3, Блащиковски 58 — 1:4, Левандовски 64 — 1:5, Вольски 89 — 1:6.