Ереван, 5 октября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Матч 9-го тура квалификации к ЧМ-2018 группы Е между сборными Армении и Польши был разыгран на стадионе «Республиканский стадион» в Ереване и завершился со счетом 1:6 в пользу гостей.

Photolure Генрих Мхитарян и Роберт Левандовски во время матча Армения — Польша в Ереване

В дебюте матча вингер «Халл Сити» Камиль Гросицки открыл счет, замкнув прострел Лукаша Пищека — 0:1.

Через 16 минут Роберт Левандовски стал автором второго гола в этом матче, забив 13-й мяч на турнире ударом со штрафного — 0:2.

На 25-й минуте Левандовски оформил дубль и довел счет до разгромного — 0:3.

В конце тайма защитник «Вардара» Оганес Амбарцумян сократил разрыв в счете, замкнув навес Генриха Мхитаряна после розыгрыша углового — 1:3.

На 58-й минуте вингер «Вольфсбурга» Якуб Блащиковски восстановил отрыв в счете до трех мячей после навеса Лукаша Пищека — 1:4.

Через шесть минут Ленвандовски забил 15-й гол на турнире и стал его лучшим бомбардиром, опередив Криштиану Роналду (14 мячей) — 1:5.

На 89-й минуте атакующий полузащитник «Лихии» Рафаэль Вольски установил окончательный счет в матче — 1:6.

Статистика матча (Армения / Польша)

Удары 5/12

Удары в створ 2/10

Владение 45%/55%

Фолы 15/9

Польша осталась на 1-й строчке с 22 очками. Армения с 6 очками идет на 5-й позиции.

Составы на матч:

Армения: Меликсетян, Баргесян, Амбарцумян, Восканян, Малакян, Оганесян, Едигарян, Мхитарян, Корян, Кадимян, Адамян.

Польша: Щенсны, Паздан, Берешиньски, Глик, Пищек, Линетти, Крыховяк, Блащиковски, Зилиньски, Левандовски, Гросицки.

Главный арбитр матча: Матей Юг.

Предупреждения: Маноян — 84.

Голы: Гросицки 2 — 0:1, Левандовски 18 — 0:2, Левандовски 25 — 0:3, Амбарцумян 39 — 1:3, Блащиковски 58 — 1:4, Левандовски 64 — 1:5, Вольски 89 — 1:6.