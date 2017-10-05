Асбест, Свердловская область, 5 октября, 2017, 20:39 — ИА Регнум. В Свердловской области депутаты муниципальных дум определились с главами городов и со своими спикерами. Обрела председателя и городская дума Асбеста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma-asbest.ru Дума Асбестовского городского округа

Главой Камышлова стал Алексей Половников, который перед этим возглавлял город в качестве исполняющего обязанности. Дума Первоуральска избрала своего председателя. Им, вернее, ею, стала директор дворца водных видов спорта Галина Селькова.

Но основное внимание наблюдателей и прессы 5 октября было приковано к городу Асбесту. Как ранее сообщало ИА REGNUM, здесь уже дважды срывали заседания думы. Из-за этого вопрос с избранием председателя затянулся.

Напомним, в местной думе из 21 депутата 11 представляют КПРФ. А «Единая Россия» оказалась в оппозиции, с треском проиграв на выборах, прошедших 10 сентября. От единороссов в думе всего два депутата.

Наблюдатели не исключали, что думу возглавит лидер местных коммунистов и одна из инициаторов протеста против строительства сурьмяного завода Наталья Крылова. Однако думское меньшинство такой вариант не устроил. В результате два заседания думы не состоялись, на них просто не собрался кворум. Представители КПРФ обвинили думское меньшинство в саботаже и срыве заседаний.

Оказавшиеся в оппозиции депутаты-прогульщики, в свою очередь, заявляют, что их просто не оповестили вовремя. А тем временем на депутатов от правящей в думе коммунистической партии посыпались угрозы от неизвестных лиц. А Наталья Крылова публично заявила о том, что не будет баллотироваться на пост председателя.

Очередное заседание думы было назначено на 5 октября. И оно состоялось. Результат: местный представительный орган возглавил Андрей Самарин, избранный в думу при поддержке КПРФ.

Также представители КПРФ получили в думе основные посты. Впереди — трудовые будни. Но наблюдатели полагают, что они будут непростыми.

Безусловно, одним из важнейших вопросов станет предполагаемое строительство сурьмяного завода. Напомним, проект городским властям предлагает Национальная сурьмяная компания. Для вымирающего моногорода, в котором к 2017 году проживают около 65 тыс. человек (на 18 тыс. меньше, чем было в 2000 году), экономически предложение заманчивое. Появятся новые рабочие места, а в бюджет пойдут дополнительные деньги.

Но местные общественники сомневаются в экологической безопасности производства. Не убеждают их и обратные утверждения инициаторов проекта. Граждане требуют провести по данному вопросу референдум. Предыдущая попытка провалилась. Напомним, инициативная группа по проведению местного референдума была создана в мае. А летом прежний состав думы дважды отказал общественникам в референдуме.

Теперь противников проекта в думе большинство. Это означает, что у них есть возможность добиться положительного решения местного представительного органа о проведении референдума по данному вопросу.

К референдуму готовы прислушаться и областные власти. О такой готовности в июне депутатам свердловского Законодательного собрания заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Впрочем, далеко не факт, что коммунистам вообще дадут рассмотреть вопрос о референдуме. Срывы двух заседаний показали, что хотя представители КПРФ и хозяева в думе, но их власть далеко не безгранична. Достаточно нескольким депутатам не прийти или уйти «по неотложным делам», и заседание будет сорвано — необходимого кворума просто не окажется.