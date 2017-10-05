Калуга, 5 октября, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Компания Volkswagen Group Rus отметила выпуск 200 000-го двигателя на своём заводе в Калуге. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба компании.

1000-й Volkswagen. 1946

Напомним, на заводе Volkswagen в Калуге выпускается бензиновый двигатель 1.6 MPI, которым оснащаются пять моделей концерна. Сегодня с конвейера сошел 200-тысячный двигатель 1.6 MPI.

Технический директор завода Volkswagen Group Rus в Калуге. Оливер Грюнберг заявил, что германский концерн всегда верил в потенциал российского автопрома и намерен и дальше развивать производственные процессы на территории России.

«Мощности завода позволяют обеспечивать двигателями модели марок Volkswagen и Skoda, производящиеся в Калуге и Нижнем Новгороде. Таким образом, мы не только предлагаем потребителям высококачественный продукт, но и поддерживаем локальную промышленность, активно сотрудничая с российскими поставщиками», — сказал Грюнберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск завода по производству двигателей Volkswagen Group Rus состоялся 4 сентября 2015 года. Это современное предприятие площадью 32 тыс. квадратных метров расположено в черте города Калуги в непосредственной близости от автомобильного завода Volkswagen Group Rus.