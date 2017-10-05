Токио, 5 октября, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Смерть 31-летней журналистки японской телерадиокомпании NHK Мивы Садо была вызвана переутомлением на работе, пишет The Japan Times 5 октября.

Esther Vargas Журналисты

Мива Садо умерла в июле 2013 года в результате сердечной недостаточности. Она проработала 159 часов сверхурочно в течение месяца с двумя выходными днями.

В качестве репортера, ответственного за освещение деятельности правительства Токио, Садо работала на выборах в столичную законодательную ассамблею и на выборах в Палату советников с июня по июль 2013 года. Она умерла 24 июля, через три дня после выборов в Верховную палату.

В NHK заявили, что отслеживают рабочее время через личные заявления и карточки времени, но признали, что есть некоторые проблемы, требующие улучшения.

Старший сотрудник отдела новостей NHK сказал, что смерть Садо была связана не с личной проблемой, а с проблемой организации в целом, включая условия труда.

Садо начала работать в массмедиа в 2005 году в префектуре Кагосима. Она была переведена в Токио в июле 2010 года и отвечала за освещение деятельности правительства Токио.

Напомним, в октябре 2016 года министерство труда Японии провело проверки рекламной компании Dentsu, в которой наблюдались нарушения условий труда. Поводом послужил второй случай самоубийства в компании. Ранее служба надзора признала многочасовые переработки одной из сотрудниц причиной самоубийства, которое произошло в 2015 году.

Стоит отметить, что Япония — одна из немногих стран, в которой собирается специальная статистика внезапных смертей на работе. Такие смерти называются «кароси» (смерть от переутомления). Основные медицинские причины кароси — инсульт или инфаркт на фоне стресса.

Трудоголизм в Японии — обычное дело. Трудящиеся очень часто приходят на свои рабочие места раньше официального начала рабочего дня и уходят через несколько часов после его окончания. Как правило, такие переработки не оплачиваются.