Краснодар, 5 октября, 2017, 20:10 — ИА Регнум. В Краснодаре ищут телефонных террористов, по вине которых сегодня, 5 октября, в краевом центре пришлось эвакуировать почти десяток учебных учреждений. Так, спешно выйти на улицу пришлось ученикам и педагогам школ № 5, 34, 35, 41, 42, 45, 47, 80. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

Кто-то предположил, что это были учения, однако горожане это опровергли.

«Учения? У меня подруга работает учителем. Сказала, что выгнали всех во двор. Никого не пускают. Стоят и ждут», — написала пользователь группы «Типичный Краснодар».

«Из 47 всех вывели. Сказали, что сегодня нельзя будет забрать рюкзаки и другие личные вещи»,— сообщил еще один пользователь.

«Я учусь в 42 школе. эвакуировали в 12.30,полицейские приехали только сейчас, ждут собаку», — написала ученица спустя 1,5 часа после тревожного сообщения.

«Я являюсь ученицей одной из школ, а точнее 5. Сегодня примерно в 12:30−40 нас всех стали выгонять со школы из-за запаха гари, приехала полиция и люди с собакой, нас же всех отправили домой. Позже часа через 3 уже можно было попасть в школу и забрать оставленные там вещи. Все что мы видели когда пришли за вещами это то, что вокруг летал пепел (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM), — поделилась школьница.

Оказалось, что в полицию поступили звонки с сообщениями якобы о минировании школ и нескольких административных зданий Краснодара. Стражи порядка незамедлительно выехали по адресам, была проведена эвакуация людей, помещения и прилегающая территория осмотрены. Однако, по информации ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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Примечательно, что в эти дни как раз в Краснодаре проходит 16-е совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов — иностранных партнеров ФСБ России. Всего в кубанской столице собрались главы спецслужб 78 государств: 124 делегации, в том числе из ООН, Евросоюза, региональной антитеррористической структуры ШОС, антитеррористического центра СНГ. Основной вопрос для обсуждения — взаимодействие спецслужб в борьбе с международным терроризмом.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые сообщения о минировании торговых центров, учебных заведений, а также административных зданий начались ещё со второй декады сентября. Волна таких анонимных звонков, которые в итоге оказывались ложными, прокатилась по многим городам России. Так, в Краснодаре 19 сентября из-за сообщений о бомбе были эвакуированы, по разным данным, от пяти до восьми торговых центров, а также гостиница Hilton. Уже сегодня, в День учителя, тревога была объявлена и в школах Нижнего Новгорода. Машины спецслужб быстрого реагирования были стянуты как минимум к 10 учреждениям образования. Также 5 октября о нескольких десятках звонков о минировании сообщил и пользователи соцсетей в Саратове. Людей эвакуировали из школ, вузов, крупных торговые центров, правительственных зданий.

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