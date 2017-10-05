Эр-Рияд согласился приобрести ракетную систему С-400 «Триумф»
Москва, 5 октября, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия достигли договорённости о поставках Эр-Рияду российской системы противоракетной обороны С-400 «Триумф», 5 октября сообщает Al Arabiya.
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На вооружении Саудовской Аравии состоят американские противоракетные комплексы «Пэтриот», однако введение в строй С-400 «Триумф» дополнительно усилит противоракетную оборону, заявил директор Института военного анализа стран Ближнего востока и Персидского залива INEGMA Риад Кахваджи.
По словам Кахваджи, в Саудовской Аравии уже создана система раннего предупреждения о ракетном ударе.
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Напомним, король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву 4 октября. Официальный визит продлится до 7 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия может приобрести несколько дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Общая сумма военных контрактов, подготовленных российской стороной, достигает около $3 млрд.