Кишинёв, 5 октября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. В Молдавии около 30 детей подвергаются сексуальному насилию каждые три месяца в семье или школе. Такую статистику представил на парламентских слушаниях в Кишиневе замминистра просвещения, культуры и исследований Молдавии Валентин Круду.

Детская игрушка

Слушания были посвящены скандальному делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего ребенка из школы-интерната, по которому были задержаны директор интерната и кишиневский бизнесмен.

Народный адвокат по защите прав ребенка Майя Бэнэреску заявила, что дело находится под ее контролем. «Я прослежу, чтобы лица были наказаны… К сожалению, мы сегодня констатируем, что у нас нет системы полной защиты ребенка, у нас нет специалистов по защите, особенно в сельской местности», — приводит слова Бэнэреску молдавское государственное ИА Moldpres.

Директор школы-интерната и бизнесмен были задержаны на прошлой неделе по обвинению в торговле детьми. По данным следствия, директор учреждения передал бизнесмену одного из воспитанников — несовершеннолетнего ребенка в возрасте 14 лет, который неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны бизнесмена в одной из арендованных квартир в Кишиневе.

По данным министерства просвещения, культуры и исследований, в 2016 году было зарегистрировано около 100 жалоб по поводу сексуального насилия над детьми. Это только официальные данные, однако власти утверждают, что в действительности число случаев намного выше.