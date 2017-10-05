Киев, 5 октября, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Обсуждая законопроект о «реинтеграции Донбасса», депутаты Верховной рады Украины снова подрались, сообщает украинский портал «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

По информации журналистов, члены «Самопомощи» и несколько внефракционных депутатов заблокировали президиум, а представители других фракций пытались им помешать. По сложившейся традиции при этом возникла потасовка.

Буйство украинских народных избранников не смог пресечь даже обладатель справки об умственной отсталости, а по совместительству спикер Рады Андрей Парубий.

Секретарю СНБО Украины Александру Турчинову пришлось обвинить участников потасовки в попытке заблокировать решение Верховной рады о признании России агрессором.

Закончить свою мысль секретарь СНБО не успел, так как резко вступившая в дискуссию внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон из его рук.

В результате содержательной дискуссии депутаты Рады так и не пришли к окончательному выводу о том, кто из них является самым откровенным пособником России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Верховную раду Украины были отправлены на рассмотрение президентские законопроекты №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и законопроект № 7164 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Как ранее заявили представители ДНР и ЛНР, принятие данных законов будет означать отказ Киева от выполнения минских соглашений и возвращение к военным методам разрешения конфликта.