Ярославль, 5 октября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Прокуратурой города Ярославля проведена проверка проведенного ремонта улицы Урицкого, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По ее итогам вынесено заключение: мэрия Ярославля неэффективно ведет работу по реализации муниципальных дорожных контрактов, что вызывает затягивание сроков ремонта и проблемы с безопасностью движения.

City-yaroslavl.ru С окончанием работ на улице Терешковой тоже возникли проблемы

В прокуратуру обратился житель города Ярославля.

Установлено, что 10 июня 2016 года между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и ООО «Трасса» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улицы Урицкого от Тутаевского шоссе до ул. Труфанова. По условиям контракта работы должны быть выполнены до 31 июля 2017 года.

Однако, констатируют проверяющие очевидный факт, по состоянию на 22 сентября 2017 работы по контракту так и не завершены. На всем протяжении улицы Урицкого не уложен верхний слой асфальта, отсутствует дорожная разметка.

«При этом в проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту улицы Урицкого не предусмотрены работы по укладке среднего слоя асфальта на всем протяжении ремонтируемого участка и монтажу бордюрного камня на отдельных участках улицы, на что подрядчик неоднократно указывал заказчику» — отмечают в прокуратуре.

В этой связи между Агентством и ООО «Яравтодор» 17 июля заключен новый контракт на выполнение дополнительных работ в срок до 31 июля. Надо ли говорить, что и они тоже не были закончены на момент проверки.

В прокуратуре сделали вывод, почему это произошло: существенные недостатки в проектно-сметной документации, а также непринятие оперативных мер Агентством по организации выполнения дополнительных работ привело к значительному затягиванию выполнения основных работ.

Кроме того, у заказчика имеется задолженность перед подрядчиком, что тоже привело к тому, что сроки окончания работ сорваны. Более того, в прокуратуре отмечают, что в связи с неоплатой происходит «односторонний отказ от выполнения работ».

Страдают от всего этого простые автомобилисты: нынешнее состояние улицы Урицкого с превышением высоты люков колодцев над проезжей частью, отсутствием линий дорожной разметки, ненормативным состоянием тротуаров и пешеходных дорожек негативно сказывается на безопасности дорожного движения.

По указанным фактам неэффективности деятельности прокуратурой Ярославля в адрес первого заместителя мэра — директора департамента дорожного хозяйства мэрии города внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.