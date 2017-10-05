Москва, 5 октября, 2017, 20:20 — ИА Регнум. К 2025 году число лиц старше трудоспособного возраста в России вырастет до 40 млн человек, заявил заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко 5 октября, на конференции «Общество для всех возрастов».

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду

«С 2016 по 2025 год доля людей старше трудоспособного возраста существенно вырастет — с 24,6%… до 27% — это почти 40 млн человек», — сказал Вовченко.

Замминистра добавил, что к 2030 году размер пенсий в России будет в 2,5 раза выше прожиточного минимума.

Отметим, что, согласно данным Росстата, на 1 января 2016 году пенсионеров в России насчитывалось 42 млн 729 тыс. человек.

Рост числа пенсионеров наблюдается на протяжении последних 35 лет. Старение населения России, в первую очередь, связано с изменением демографической структуры общества. Демографический сдвиг в сторону людей старшего поколения связан с длительными изменениями в характере воспроизводства населения, показателях рождаемости и смертности.

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 января 2016 года, по данным Росстата, составила 12 080,9 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2017 года глава Счетной палаты России Татьяна Голикова сказала, что трудоспособный возраст граждан России увеличивается, следовательно, возможно и увеличение пенсионного возраста. Однако, по ее словам, этот вопрос требует тщательного рассмотрения.

Об увеличении пенсионного возраста также говорили в Минэкономразвития. В целевом макропрогнозе до 2035 года министерство предположило, что повышение экономического роста в стране возможно за счет увеличения занятности, что, в свою очередь, требует повышения пенсионного возраста.