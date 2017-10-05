Душанбе, 5 октября, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем государственного языка, который страна отмечает сегодня, 5 октября. В своей поздравительной речи президент напомнил о том, что государственный язык отражает историю таджикской нации, «поэтому мы чтим наш язык, и для нас он является таким же ценным, как и другие наши национальные святыни, такие как независимость, Родина, мать, культура», — сказал Эмомали Рахмон.

Павел Беньков. Таджик с пиалой (фрагмент). 1928

Он также отметил, что в повседневную жизнь таджикистанцев должно плотно войти «сохранение и почитание добрых традиций наших предков, в том числе национальной культуры, языка и национальной одежды, наречение детей именами и возрождение древних географических названий, которые являются зеркалом истории нашего народа и нашей страны и инструментом соединения вчерашнего дня с сегодняшним».

Вопрос топонимики также был поднят сегодня и на собрании, посвященном Дню таджикского языка в Национальной библиотеке Таджикистана. Помощник президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода в своем выступлении высказался о том, что несмотря на процесс переименования, который продолжается в стране уже пятнадцать лет, некоторые горы, реки, улицы и населенные пункты до сих пор носят «чужие» названия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года был переименован ряд улиц в таджикской столице. Так, улица Советская стала носить имя доктора филологических наук Алохона Афсахзоды, улица Александра Матросова названа в честь сотрудника ГКНБ Рустама Амаки, погибшего в ходе спецоперации по ликвидации мятежного экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзоды, улица Юлиуса Фучика переименована в Мирали Махмадали — в честь героя социалистического труда. Улица Степана Шаумяна получила имя бывшего главы Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, депутата нижней палаты парламента Сухроба Шарипова.

Также переименованы улицы имени Алексея Толстого, Студенческая, Воровского, 40-летия Октября, Добролюбова, Шестопалова, Гончарова, Павлова, Николая Гастелло, Сергея Лазо, Бабушкина и Комсомола.

В феврале 2016 года в Таджикистане был переименован последний город с русским названием — Чкаловск. Этот город на севере страны с тех пор называется Бустон.

Кроме того, в феврале 2017 года новые названия приобрели пятнадцать кишлаков в Спитамене, Аште, Канибадаме и Пенджикенте.

Напомним, День государственного языка в Таджикистане 5 октября отмечается только с 2009 года, когда президент Таджикистана подписал закон «О государственном языке Республики Таджикистан». Ранее, с 1991 года, День госязыка в Таджикистане праздновали 22 июля, однако глава государства решил внести празднование из-за того, что дата приходится на период отпусков в госучреждений и каникул в учебных заведениях, что делает невозможным активное участие всех слоев общества в праздновании.

К слову, сегодня же, 5 октября, Эмомали Рахмон отмечает свой день рождения. Сегодня таджикскому президенту исполнилось 65 лет.